{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Новак заявил, что РФ допускает продление контракта на транзит с Украиной после 2024 года

Министр энергетики России подчеркнул, что это станет возможным в случае успешной реализации договоренностей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает взаимовыгодными условия нового контракта с Украиной на транзит газа в Европу в 2020-2024 годах. Россия готова продлить соглашение после 2024 года в случае успешной реализации договоренностей. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

На эту тему
Как проходили переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

"Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты - не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - сказал он.

"При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия", - подчеркнул министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Госдума 13 февраля рассмотрит законопроект о внесудебном банкротстве
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул, что этот законопроект является достаточно важным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС