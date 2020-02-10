Новак заявил, что РФ допускает продление контракта на транзит с Украиной после 2024 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает взаимовыгодными условия нового контракта с Украиной на транзит газа в Европу в 2020-2024 годах. Россия готова продлить соглашение после 2024 года в случае успешной реализации договоренностей. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика" .

"Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты - не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - сказал он.

"При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия", - подчеркнул министр.