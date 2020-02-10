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Новак: "Северный поток - 2" достроят, несмотря на "беспрецедентное" сопротивление США

Решение о строительстве принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintersha, уточнил министр энергетики РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" является максимально "прозрачным", предсказуемым и выгодным проектом как для РФ, так и для европейских потребителей, поэтому газопровод будет достроен, несмотря на "беспрецедентное" сопротивление США. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в журнале "Энергетическая политика".

"Решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров", - сказал Новак.

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"Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы - повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен", - добавил он.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Новак в конце 2019 года заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. По прогнозам министерства, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года.

На сегодняшний день было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 460 км), что составляет 93%.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияТрамп, Дональд
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