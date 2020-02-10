Новак: ценообразование СПГ в среднесрочной перспективе может стать ориентиром рынка газа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что уже в среднесрочной перспективе ценообразование сжиженного природного газа (СПГ) может стать ориентиром определения стоимости для всего рынка газа, в том числе трубопроводного. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Отмечу, что благодаря бурному развитию инфраструктуры, рынок газа все больше становится похожим на рынок нефти, и именно ценообразование на СПГ в среднесрочной перспективе может стать ориентиром для всего рынка газа", - отметил он.

По его словам, до 2030 года рост мощностей СПГ в мире составит 4,5% в год, и к этому времени мировое производство СПГ достигнет 580 млн тонн. Россия же к этому времени намерена занять на рынке СПГ достойную нишу и претендовать на уровень производства в 80-120 млн тонн в год к 2035 году.

"На сегодняшний день газ - наиболее перспективный из традиционных источников энергии. Он единственный имеет все шансы составить в будущем конкуренцию возобновляемым источникам энергии. По объему доказанных запасов Россия является лидером с мировой долей 20%. То есть мы имеем самый высокий производственный потенциал, который дополняется развитой и растущей инфраструктурой для экспорта углеводородов, обеспечивающей доступ к ключевым рынкам", - подчеркнул министр.

По его словам, не смотря на это, у России в планах - не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым амбициозным результатам. "Мы постоянно совершенствуем технологии и внедряем собственные разработки. В этой связи мы ставим себе задачу не только своевременно следовать мировым тенденциям, наша стратегическая цель- задавать новые тренды на газовом рынке и быть драйверами в их реализации", - добавил Новак.

В обновленном проекте энергостратегии до 2035 года говорится, что формирование глобального газового рынка завершится уже в среднесрочной перспективе, в результате цена на газ в разных регионах мира существенно сблизится. Таким образом, газ может повторить судьбу нефти, где соответствующий рынок уже сформирован.

В энергостратегии отмечается, что ключевую роль в процессе формирования мирового рынка газа будет играть развитие производства и поставок сжиженного природного газа, чья доля в мировом энергобалансе существенно вырастет.