Россия и Китай начали оценку возможностей прокладки "Силы Сибири - 2" через Монголию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай продолжают переговоры по "западному маршруту" поставок газа в Китай ("Сила Сибири - 2"), который предполагает поставку 30 млрд куб. м газа в год, стороны оценивают перспективы прокладки трубопровода через Монголию. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Сегодня обсуждаются различные маршруты прокладки трассы, в том числе и через Монголию, которая демонстрирует интерес к проекту. В настоящее время проводится оценка возможности трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию этой страны", - сказал министр.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Монголия должны создать рабочую группу, чтобы проанализировать перспективы строительства газопровода через Монголию в Китай и определить его параметры.

Президент России Владимир Путин 9 сентября 2019 года на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, а также Ямала для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.