Российские ученые создали отечественную версию симулятора для добычи нефти

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Консорциум Московского физико-технического института, Сколковского института науки и технологий, Санкт-Петербургского политехнического университета и Института гидродинамики СО РАН разработал отечественную версию симулятора, с помощью которого моделируется процесс добычи нефти путем гидроразрыва пласта. Технология используется компанией "Газпромнефть", сообщил журналистам заместитель председателя СО РАН, главный научный сотрудник Института гидродинамики СО РАН Сергей Головин.

Симулятор гидроразрыва пласта - отечественный программный продукт для нефтедобывающих компаний. Для гидроразрыва в скважину под высоким давлением закачивают жидкость, из-за чего возникает сеть трещин и увеличивается поверхность, с которой собирают нефть. Симулятор позволит наблюдать все стадии гидроразрыва: возникновение трещины, ее раскрытие под действием закачиваемой жидкости, продвижение специального песка - пропанта и т. д.

"В 2017 году проект начался <…>. Симулятор создан, это программа, которая прошла обкатку в компании "Газпромнефть", исследовалась в инженерной компании Газпромнефть. Многие замечания были учтены, внесены в эту программу", - сказал Головин.

По его словам, данный программный комплекс задействует самые современные системы в области математического моделирования. Все модели, которые реализованы в комплексе превосходят западные аналоги. Практическая эксплуатация программного продукта уже идет в компании "Газпромнефть". Следующим шагом реализации этого программного продукта, станет его выход на рынок, вопрос его стоимости прорабатывается.

Проект реализован Институтом гидродинамики СО РАН совместно с Московским физико-техническим институтом, Сколковским институтом науки и технологий и Санкт-Петербургским политехническим университетом.