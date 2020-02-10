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Госдума 13 февраля рассмотрит законопроект о внесудебном банкротстве

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул, что этот законопроект является достаточно важным

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума 13 февраля рассмотрит законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

"В четверг, 13 февраля, мы рассмотрим два важных социальных законопроекта", - сказал он.

Исаев уточнил, что один из них подготовлен "коллегами во главе с [председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям] Николаем Николаевым".

"Сегодня, вы знаете, если долг превышает 500 тыс. рублей, то решение принимает суд. Интересную процедуру предложили коллеги - если долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, то есть речь идет о самых неимущих, то объявить себя банкротом они могут, минуя судебное решение, - через решение арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий должен рассмотреть это дело бесплатно, в приоритетном порядке. Это поможет самым неимущим гражданам снять с себя долговое бремя. Мы считаем этот законопроект достаточно важным", - рассказал Исаев.

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Россия
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