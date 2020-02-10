"Мираторг" перенесет свинокомплексы из Курской в Орловскую и Брянскую области

ТАСС, 10 февраля. Крупнейший в России производитель свинины и говядины "Мираторг" дополнительно вложит 6,5 млрд рублей в агропромышленные комплексы Орловской и Брянской областей после того, как Курская область отказалась от строительства семи свинокомплексов в связи с протестами местных жителей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба агрохолдинга.

"Мираторг" планирует дополнительно инвестировать 6,5 млрд рублей в аграрный сектор экономики Брянской и Орловской областей в рамках межрегионального проекта удвоения мощностей свиноводческого дивизиона холдинга. Агрохолдинг скорректировал концепцию проекта в части географии размещения свиноводческих площадок: семи свинокомплексов, которые планировалось построить в Курской области, расположатся в соседних регионах - Брянском и Орловском", - говорится в сообщении.

Новые объекты станут частью межрегионального проекта удвоения мощности производства свинины (до 1 млн тонн в год), что позволит практически закрыть потребность России в импорте. На свинокомплексах будет создано 420 рабочих мест, уточнили в пресс-службе компании. Ежегодно в бюджеты регионов будет поступать порядка 130 млн рублей.

Комментариями властей Брянской и Орловской областей ТАСС пока не располагает.

История вопроса

7 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что "Мираторг" перенесет строительство семи свинокомплексов из Курской области в другие регионы из-за протестов местных жителей. Из-за этого регион недополучит 24 млн рублей в год от налога на доходы физических лиц и 107 млн рублей на имущество. Сейчас в регионе работают 35 свинокомплексов холдинга.

В 2018 году "Мираторг" отказался от планов по возведению свинокомплекса в районе биосферного заповедника в Курской области из-за широкого общественного резонанса и недовольства жителей близлежащих населенных пунктов. В августе 2019 года "Мираторг-Курск" и заказчик работ "Брянскагрострой" были оштрафованы на общую сумму в 850 тыс. рублей за возведение свинокомплекса в Фатежском районе Курской области без разрешительных документов. Строительство этого объекта, а также свинокомплекса "Мираторга" в Поныровском районе было остановлено из-за нарушений.

О холдинге

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах РФ и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки.