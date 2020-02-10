ФАС назвала "экономическим мародерством" завышение цен на медицинские маски

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении ФАС.

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"ФАС России продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ. Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В ФАС также добавили, что появившаяся ранее информация о том, что служба не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски, не являются официальной позицией ведомства. Ранее замглавы службы Андрей Цыганов заявил ТАСС, что ФАС не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. "С моей точки зрения, рост цен - это не сговор…, а поведение любого поставщика в условиях ажиотажного спроса", - сказал Цыганов.

Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в оптовом сегменте лидером стала Адыгея. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области.