{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

ФАС назвала "экономическим мародерством" завышение цен на медицинские маски

В ведомстве сообщили о многократном завышении розничных цен на маски в 68 субъектах России
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении ФАС.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"ФАС России продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ. Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В ФАС также добавили, что появившаяся ранее информация о том, что служба не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски, не являются официальной позицией ведомства. Ранее замглавы службы Андрей Цыганов заявил ТАСС, что ФАС не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. "С моей точки зрения, рост цен - это не сговор…, а поведение любого поставщика в условиях ажиотажного спроса", - сказал Цыганов.

Ранее сообщалось, что ФАС зафиксировала повышение розничных цен на медицинские маски в январе практически во всех регионах РФ, в оптовом сегменте лидером стала Адыгея. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части молочной продукции
Ведомство также предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС