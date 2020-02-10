ТАСС, 10 февраля. Индонезия создаст суверенный фонд по модели Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает издание The Jakarta Post. По данным источников издания, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в ОАЭ в январе.

Суверенный фонд Индонезии будет создан по модели РФПИ в части активизации привлечения прямых инвестиций в страну. При этом создаваемый инвестфонд будет отличаться от подобных структур в развитых странах, таких как США и Норвегия. Индонезийская организация будет привлекать средства от частных инвесторов, а не из государственных резервных фондов. Фонд будет привлекать якорных инвесторов и соинвесторов в проекты в различных отраслях: инфраструктуру, энергетику, здравоохранение, туризм, технологии и другие. В будущем также планируется финансирование проектов по переработке.

Ранее сообщалось, что в создаваемый инвестфонд будет инвестировано $22,8 млрд со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, кроме того в фонд войдут также со своими капиталами японский SoftBank и Международная финансовая корпорация развития США.

Модель РФПИ

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пояснял, что модель РФПИ предполагает совместное инвестирование с иностранными партнерами и успешно функционирует в целом ряде стран, включая Италию, Францию, Турцию, Индию, Армению, Вьетнам, Киргизию, Монголию и другие страны. РФПИ первым среди суверенных фондов использовал такую модель.