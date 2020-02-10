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Индонезия создаст суверенный фонд по модели Российского фонда прямых инвестиций

Фонд будет привлекать якорных инвесторов и соинвесторов в проекты в сфере энергетики, здравоохранения, туризма и технологий

ТАСС, 10 февраля. Индонезия создаст суверенный фонд по модели Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает издание The Jakarta Post. По данным источников издания, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в ОАЭ в январе.

Суверенный фонд Индонезии будет создан по модели РФПИ в части активизации привлечения прямых инвестиций в страну. При этом создаваемый инвестфонд будет отличаться от подобных структур в развитых странах, таких как США и Норвегия. Индонезийская организация будет привлекать средства от частных инвесторов, а не из государственных резервных фондов. Фонд будет привлекать якорных инвесторов и соинвесторов в проекты в различных отраслях: инфраструктуру, энергетику, здравоохранение, туризм, технологии и другие. В будущем также планируется финансирование проектов по переработке.

Ранее сообщалось, что в создаваемый инвестфонд будет инвестировано $22,8 млрд со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, кроме того в фонд войдут также со своими капиталами японский SoftBank и Международная финансовая корпорация развития США.

Модель РФПИ

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пояснял, что модель РФПИ предполагает совместное инвестирование с иностранными партнерами и успешно функционирует в целом ряде стран, включая Италию, Францию, Турцию, Индию, Армению, Вьетнам, Киргизию, Монголию и другие страны. РФПИ первым среди суверенных фондов использовал такую модель.

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ИндонезияРоссия
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