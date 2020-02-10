Эксперты: интерес регионов России к облигациям ослабевает, несмотря на снижение доходности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Интерес регионов России к размещению облигаций ослабевает, несмотря на благоприятные условия снижающейся доходности, отмечается в исследовании рынка облигаций субъектов Российской Федерации фонда Росконгресс и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Снижение интереса регионов к облигационному рынку происходит, несмотря на благоприятные для них условия, - констатируют аналитики АКРА. - В 2019 году доходность субфедеральных облигаций впервые опустилась до минимальных значений за весь анализируемый период (с 2013 года). В прошлом году средневзвешенная доходность первичного размещения облигаций регионов составила 7,2% годовых, в то время как в докризисном 2013 году она находилась на уровне 8,1% годовых".

Аналитики отмечают, что у регионов практически не было потребности в заемном финансировании, поскольку их доходы росли. В прошлом году количество субъектов с дефицитом бюджета сократилось почти вдвое по сравнению с 2017 годом. Субъекты РФ, нуждающиеся в финансировании, предпочитают привлекать банковские кредиты, которые можно досрочно погасить или изменить ставку в меньшую сторону.

По законодательству плановый объем выпуска субфедеральных облигаций в текущем году составляет до 310 млрд рублей, добавляют в АКРА. В 2019 и 2018 годах планировалось разместить облигации на 250 млрд и 330 млрд рублей соответственно, однако фактический объем размещения оказался порядка 100 млрд рублей.

"Скорее всего, в 2020 году данная тенденция сохранится, а предложение субфедеральных и муниципальных облигаций останется на уровне 2018 и 2019 годов. Этому будут способствовать, в том числе, сформированные регионами значительные резервы, которые помогут им обойтись без значительного объема новых займов (по оценкам АКРА, на начало 2020 года объем остатков на счетах превысил 2 трлн руб.)", - прогнозирует агентство.

Препятствием к росту размещений облигаций может стать невысокий спрос инвесторов на долговые долгосрочные обязательства в условиях низких процентных ставок, отмечают эксперты.

В 2019 году регионы РФ разместили 15 выпусков облигаций на общую сумму 96,75 млрд рублей. При этом совокупный объем размещения по сравнению с 2018 годом практически не изменился, но количество новых выпусков в 2019 году уменьшилось на четверть. На публичный рынок заимствований в прошлом году вышли девять регионов и два муниципалитета, в 2018 году - 14 субъектов РФ и один муниципалитет, в 2017 году - 29 субъектов Российской Федерации и три муниципалитета.