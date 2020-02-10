Более половины выдач микрозаймов в IV квартале пришлось на заемщиков с ПДН более 50%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более половины выдач микрозаймов в четвертом квартале 2019 года приходилось на заемщиков с показателем долговой нагрузкой (ПДН, отношение величины платежа к доходу в месяц) свыше 50%, говорится в материалах Банка России по итогам исследования.

"Опрос [18 крупнейших МФО] проводился в отношении микрозаймов, выданных физическим лицам в IV квартале 2019 года. Согласно результатам исследования, для заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в целом характерна повышенная долговая нагрузка: более половины выдач микрозаймов (53,7%) приходится на заемщиков с ПДН более 50%, при этом 36,9% выдач микрозаймов - заемщики с ПДН более 80%", - отмечается в материалах.

В сегменте займов "до зарплаты" доля выдач микрозаймов заемщикам с доходом более 40 тыс. рублей составила 42%, на них приходится третья часть объема выдач заемщикам с ПДН более 80%.

Около двух третей заемщиков с долговой нагрузкой более 80% предпочитают брать микрозаймы с рассрочкой платежа (Installment - более 30 тыс. рублей на срок от года). В соответствии с комментариями участников рынка, сообщают в ЦБ, данное обстоятельство частично связано с необходимостью сохранения МФО высокой скорости принятия решения о выдаче микрозаймов, что является одним из конкурентных преимуществ МФО по сравнению с банками.

По мнению регулятора, возможный негативный эффект от такого количества заемщиков с высоким ПДН будет компенсироваться значительным запасом капитала у МФО (среднее значение норматива достаточности капитала микрофинансовых компаний - 30,5%, микрокредитных компаний - 54,4% на 30 сентября 2019 года)

В ЦБ отмечают, что одной из уязвимостей российского финансового сектора остается рост долговой нагрузки граждан. В целях сдерживания накопления рисков в этом сегменте Банк России применяет макропруденциальные меры. В частности, для МФО с 1 октября 2019 года Банк России ввел обязанность по расчету ПДН при выдачи займов. Пороговое значение ПДН, выше которого применяется повышенный коэффициент риска при расчете нормативов достаточности МФО, составляло 50% в прошлом году, и с 1 января 2020 года оно равняется 65%.