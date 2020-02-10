Евросиб возобновил контейнерный ж/д сервис Санкт-Петербург - Новосибирск

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Компания "Евросиб СПб - транспортные системы" возобновила ускоренный контейнерный сервис Санкт-Петербург - Новосибирск спустя пять лет, следует из сообщения компании.

"Отправление состоялось 7 февраля с логистического комплекса Янино (Санкт-Петербург), время в пути составит пять суток", - говорится в сообщении компании.

Поезд доставит в Новосибирск продукцию компаний Ленобласти, а также зарубежных производителей, импортируемую через порт Санкт-Петербург.

Ближайшие месяцы перевозки будут осуществляться один раз в неделю, а уже к середине года планируется увеличение количества отправок.

Следующий рейс назначен на 13 февраля.

ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" (ЗАО "Евросиб СПб-ТС") - один из ведущих частных железнодорожных операторов, работающий на транспортном рынке более 25 лет. Оказывает полный комплекс услуг по организации перевозок промышленных грузов на территории России и за рубежом. В управлении компании находится терминально-логистический комплекс в Новосибирске. Объем железнодорожных контейнерных перевозок компании достиг по итогам 2019 года 145 тыс. TEU, что в 2,2 раза превышает уровень 2018 года.