Иран намерен нарастить производство нефтехимической продукции до $25 млрд

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Иран планирует в течение двух лет нарастить производство нефтехимической продукции до $25 млрд. Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, "производство нефтехимической продукции в течение двух лет вырастет до $25 млрд, а через пять лет этот показатель достигнет $37 млрд". Министр добавил, что "сегодня производство в этой сфере составляет $17 млрд".

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы полностью выполнять все производственные цепочки в нефтехимической отрасли", - отметил он.

Иранская нефтехимическая отрасль находится под санкциями со стороны США. В связи с этим страна в течение последних лет стремится выйти на полное самообеспечение в этой области.