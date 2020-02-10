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Иран намерен нарастить производство нефтехимической продукции до $25 млрд

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане при этом заявил, что этот показатель планируют увеличить до $37 млрд через пять лет

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /ТАСС/. Иран планирует в течение двух лет нарастить производство нефтехимической продукции до $25 млрд. Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, "производство нефтехимической продукции в течение двух лет вырастет до $25 млрд, а через пять лет этот показатель достигнет $37 млрд". Министр добавил, что "сегодня производство в этой сфере составляет $17 млрд".

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы полностью выполнять все производственные цепочки в нефтехимической отрасли", - отметил он.

Иранская нефтехимическая отрасль находится под санкциями со стороны США. В связи с этим страна в течение последних лет стремится выйти на полное самообеспечение в этой области.

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Иран
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