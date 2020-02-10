Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части молочной продукции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг предложил ввести переходный период по маркировке части молочной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Так, регистрацию в системе производителей предлагается начать с 1 июня 2020 года. С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года - продукции со сроком годности менее одного года. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в министерстве, об этой инициативе рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе встречи с представителями молочной отрасли и оператором системы маркировки ЦРПТ. В соответствии с пожеланиями малых российских производителей молочной продукции предполагается дать годовую отсрочку маркировки для фермерских хозяйств и мелких производств, в первую очередь в проекте должны принять участие крупные и средние производители, занимающие подавляющую долю рынка.

Также было предложено ввести переходные этапы для оптового звена: отсрочка на год прослеживаемости в опте, в течение следующего года - только объемно-артикульный учет и лишь еще через год - поштучный учет.

Отмена маркировки для части товаров

Кроме того, Минпромторг предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. Обязательное сканирование кода маркировки на кассе начнется с даты введения обязательной маркировки, однако российской рознице планируется предоставить отсрочку по штрафам 12 месяцев с даты публикации постановления правительства РФ об обязательной маркировке, чтобы бизнес в спокойном режиме успел дооснастить себя сканерами для считывания кодов.

Свои инициативы Минпромторг намерен более детально обсудить на заседаниях рабочей группы с бизнесом и Минсельхозом, который координирует производителей - участников эксперимента маркировки молочной продукции.

В конце января 2020 года стало известно, что Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая и разместил соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно действующему постановлению, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводится в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020. В ходе эксперимента маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Начало обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.