{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Times: запрет на оборудование Huawei для 5G обойдется британским компаниям в $1,9 млрд

По оценке Enders Analysis, отказ от комплектующих китайского производителя также задержит развертывание пятого поколения мобильной связи в Великобритании на срок до 24 месяцев

ТАСС, 10 февраля. Полный запрет Лондона на использование оборудования китайской корпорации Huawei в развертывании сетей связи 5G, на чем настаивает Вашингтон, обойдется ведущим британским телекоммуникационным компаниям в £1,5 млрд ($1,93 млрд). Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на аналитическую компанию Enders Analysis.

На эту тему
5G в Старом Свете. Почему союзники США выбирают Huawei

По их данным, такие операторы как BT Group, Vodafone и Three столкнутся со значительными дополнительными расходами при удалении оборудования Huawei и его замене в своих сетях.

При этом наибольшие потери понесет британский телекоммуникационный холдинг BT Group - крупнейший пользователь оборудования Huawei для 4G. Доля оборудования китайской корпорации в ее сетях, которые будут использоваться в качестве основы для развертывания инфраструктуры сетей 5G, превышает 60%.

Отказ от комплектующих китайского производителя, по оценке аналитика Enders Analysis Джеймса Барфорда, задержит развертывание пятого поколения мобильной связи в Соединенном Королевстве на 18 - 24 месяца со значительными потерями для потребителей в Великобритании и в целом для экономики страны. Подобная задержка обернется экономическими потерями в £4,5 млрд - £6,8 млрд ($5,8 млрд - $8,75 млрд).

Британский кабинет министров в конце января постановил, что компания Huawei, хотя и является "очень рискованным поставщиком", тем не менее может быть привлечена к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, но с рядом ограничений. Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры", ее оборудование не сможет быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании не может превышать 35%. Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже со схожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части молочной продукции
Ведомство также предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС