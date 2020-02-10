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Сбербанк обжаловал решение о включении в реестр кредиторов "Юлмарта" совладельца Костыгина

Кассационную жалобу рассмотрят 23 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сбербанк подал кассационную жалобу на решение арбитражей в Санкт-Петербурге по делу о банкротстве ритейлера "Юлмарт" о включении совладельца Дмитрия Костыгина в реестр кредиторов компании, а также об обязании ее вернуть совладельцу долг в 256 млн рублей. Как сообщается в определении Арбитражного суда Северо-Западного округа, жалоба принята к рассмотрению, заседание по нему состоится 23 марта.

"Принять кассационную жалобу к производству. Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 23 марта 2020 года", - говорится в документе.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства в отношении интернет-ритейлера "Юлмарт". В марте 2019 года в реестр кредиторов компании-должника по решению арбитража Петербурга включили Костыгина и обязали компанию вернуть ему более 256 млн рублей, которые тот ранее выдал фирме в качестве кредита. С решением не согласился Сбербанк, который подал апелляционную жалобу в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В жалобе банк указывал, что Костыгин "фактически аффилирован с должником" и выдавал кредитные средства "Юлмарту" "на нерыночных условиях, в отсутствие экономической целесообразности совершения такой операции". В ноябре прошлого года апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу банка, таким образом решение о включении Костыгина в реестр кредиторов вступило в законную силу.

Сам Костыгин является фигурантом уголовного дела - по версии следствия, он заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии, согласно которому предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом он не намеревался исполнять условия договора и предоставил в Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарт", а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Дело квалифицировалось как мошенничество, Костыгин длительное время содержался в СИЗО, однако затем был выпущен под залог. На прошлой неделе адвокат Костыгина Константин Добрынин сообщал ТАСС, что следователи СК РФ не нашли признаков мошенничества в действиях совладельца ритейлера. При этом Добрынин отмечал, что следователи усмотрели в действиях бизнесмена признаки преступления, предусмотренного статьей о причинении ущерба без хищения, и теперь расследованием занимается полиция.

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