В ЦБ считают, что коронавирус может быть более опасным для экономики, чем прошлые эпидемии

"Влияние вспышки коронавируса на глобальные финансовые рынки может в перспективе оказаться потенциально более существенным по сравнению с прошлыми эпидемиями в силу возросшей роли Китая в мировой экономике", - отмечают эксперты ЦБ.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Последствия вспышки коронавируса в Китае для глобальной экономики могут оказаться более серьезными, чем прошлые эпидемии. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля Китая в глобальном ВВП в 2019 году составила 19,3%.

После заключения торгового соглашения между США и Китаем ситуация на международных рынках нормализовалась, а риски рецессии и ухудшения экономической ситуации снизились. Однако ситуация с коронавирусом в Китае привела к перелому тренда, указывают эксперты. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов (особенно на азиатских фондовых площадках), а также ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками.

"Распространение коронавируса в Китае является источником риска снижения экономической активности в таких секторах экономики страны, как транспортная отрасль, туризм и розничная торговля. В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Китае и мировой экономике", - предупреждают в ЦБ.

Риски для глобальной экономики

На краткосрочном горизонте риски дальнейшего распространения инфекции могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках развивающихся стран. Так, с 22 по 29 января 2020 года значительно сократился чистый приток капитала на развивающие рынки. По итогам отчетного периода наблюдались преимущественное ослабление национальных валют и снижение фондовых индексов большинства развивающихся стран, констатируют эксперты.

В ЦБ напоминают, что угроза эпидемии коронавируса уже привела к снижению фондовых индексов (особенно на азиатских торговых площадках) в связи с опасениями замедления китайской, а с ней и мировой экономики. Так, индекс акций стран с формирующимися рынками FTSE EM вернулся к уровню ноября 2019 года, а индекс стоимости американских акций S&P 500 полностью утратил рост с начала 2020 года.

Существенное снижение продемонстрировали и цены на сырье. Нефть Brent и Urals в январе 2020 года подешевела на 11,9% и 11,8% соответственно. Индекс цен на энергетические товары S&P GSCI Energy за январь 2020 года опустилась на 15,4%.

Значимое снижение цен наблюдается и на рынках металлов. Индекс цен на промышленные металлы S&P GSCI Industrial Metals в январе упал на 7%. Существенно скорректировались цены на отдельные промышленные металлы: медь (-9,8%), алюминий (-4,9%) и никель (-8,4%).