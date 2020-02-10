Первую российскую лактозу презентовали на выставке "Продэкспо" в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. АО "Молочный комбинат "Ставропольский" презентовал первую выпущенную в России фармакопейную и пищевую лактозу на международной выставке продуктов питания "Продэкспо", которая проходит 10-14 февраля в Москве. Российская продукция может стать конкурентам иностранным аналогам, сообщили ТАСС на предприятии.

"В прошлом году была запущена первая очередь производства, мы стали первыми производителями в России, кто на лучшем мировом оборудовании начал выпускать настоящую лактозу современного качества. Наша лактоза на выставке "Продэкспо" представлена впервые, цель - показать продукцию. Покупатель, закупающий иностранные аналоги, может оценить качество, принять решение о переходе на российскую лактозу", - сказал представитель предприятия.

Промышленный выпуск лактозы комбинат начал в 2019 году первым после распада СССР. Для запуска первой очереди проекта было закуплено импортное оборудование, вторую очередь создают на базе российского. Лактоза применяется в производстве детского питания, кондитерских изделий, а также в фармацевтической отрасли.

Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минэкономразвития, свою продукцию на стенде Ставропольского края на выставке представили 15 производителей. В экспозиции - молочная и мясная продукция, овощи и фрукты, кондитерские изделия, минеральная вода и безалкогольные напитки.

"Для Ставрополья это некое подведение итогов - что мы сделали за год, какие новые отрасли развили, какие новые товары показали наши производители. "Продэкспо-2020" наглядно продемонстрировала интерес зарубежных компаний к ставропольскому рынку", - цитирует пресс-служба замминистра Сузанну Дамир.

"Продэкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, на которой представлена крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.