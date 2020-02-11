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Выгодно ли взять смартфон по подписке? В рассрочку? Сдать в трейд-ин? Разберем на примерах

© Владимир Гердо/ТАСС
Чем отличается настоящая рассрочка от замаскированного кредита? Что выгоднее — продать гаджет на Avito или обменять его на скидку при покупке нового?

В 2019 году продажи смартфонов во всем мире снизились на 2,3%, по данным IDC. Это падение происходит третий год подряд. Продавцы придумывают новые способы, чтобы мотивировать клиента на покупку, — от подписки на дорогие модели до обмена коробки старых гаджетов на новый девайс. Разбираемся, что выгодно, а что нет.

Трейд-ин

Это программа обмена старого гаджета на скидку при покупке нового. Размер скидки зависит от модели, технических характеристик и общего состояния устройства.

В конце нулевых в России появился трейд-ин на автомобили. Вскоре программа начала пробоваться (с меньшим успехом) в недвижимости и с большим успехом в продаже гаджетов — в начале прошлого года так продавались уже 3% смартфонов. Обменять старый смартфон на новый можно в сетевых магазинах, в фирменных точках производителей и в онлайн-сервисах. Есть сети, куда можно принести несколько старых гаджетов — смартфон, планшет, фитнес-браслет — и обменять на новый девайс.

Альтернатива: Продать на Avito (или любом другом сайте объявлений).

Что выгоднее: Продавцы в салоне re:Store на Тверской говорят, что за рабочий iPhone 5S с памятью 16 Гб без сколов, но с потертостями, какой завалялся у меня в шкафу, дают скидку от одной до двух тысяч рублей. Это в лучшем случае, в худшем — порядка 500 рублей. Учитывая, что я меняла экран и батарея у "старичка" совсем не живет на морозе, — мой случай, вероятно, худший. Окончательную сумму скидки рассчитывает программа. Два года назад за такую "пятерку", но без поменянного экрана, моему знакомому дали скидку около 5 тыс. рублей.

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На сайте "Дам-продам" мой раритетный девайс оценивают еще дешевле — 200–800 рублей, но мастер сам приедет за ним в предалах Москвы.

Продать на Avito чуть выгоднее. Сейчас подержанные рабочие iPhone 5S с 16 Гб памяти и в рабочем состоянии там продаются по цене от 2 до 4 тыс. рублей. За несколько сотен, которые дают в сервисе, "пятерку" можно сдать на запчасти. 

Минусы самостоятельной продажи в том, что покупатель может найтись через пару месяцев, а сдать девайс в салон по программе трейд-ин займет меньше часа. Вам придется оставлять номер телефона на сайте объявлений. Это чревато тем, что контакт попадет к мошенникам, которые собирают номера пользователей на сайтах объявлений, затем звонят, представившись, скажем, сотрудниками банка, и пытаются выманить ваши данные для доступа к банковскому счету. Здесь вы можете почитать, к каким уловкам сейчас прибегают злоумышленники.

Подписка (лизинг)

Это сервис, который позволяет взять в пользование смартфон за абонентскую плату, а через год поменять его на другую модель или выкупить за остаточную стоимость.

Отличие подписки от кредита в следующем:

  • Договор оформляется через лизинговую компанию, а не через банк.
  • Нет процентов, но есть штрафы за просрочку. Например, "Форвард лизинг" (у него есть программа подписки для техники Apple и Samsung) взимает штраф 1,5 тыс. рублей за просрочку платежа на пять дней.
  • В случае рассрочки на телефон, который стоит 100 тыс. рублей, вы делите эту сумму на 12 месяцев, и так определяется ежемесячный платеж. В случае подписки ежемесячный платеж ниже, потому что на 12 делится не вся сумма, а 60–70% от цены гаджета. Остаток — 30–40% — вы выплачиваете после окончания срока подписки, если хотите остаться с этим гаджетом. Если хотите поменять его на новый телефон — сдаете тот, которым пользовались год (если с его состоянием все хорошо), и подписываетесь на новинку. 
  • Вы платите за сервисную программу. При подписке на iPhone, например, через "Форвард лизинг" вы платите 10 990 рублей за то, что вам могут бесплатно заменить экран в течение года.
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Пример: вы подписываетесь на iPhone 11 Pro, который стоит в re:Store 89 990 рублей. За год вы выплатите за него 54 410 рублей, а за сервисную программу, по которой заменят экран, если вы его разобьете, — 10 990 рублей. Итого — 65 400 рублей. Через 12 платежей вы будете должны лизинговой компании 35 582 рубля — можете заплатить эту сумму и оставить гаджет себе или поменять его на новый флагман.

Подписка начиналась с флагманских моделей. Производители придумывали, как продавать дорогие навороченные модели, которые они пышно представляют на презентациях. Где-то так и осталось — купить по подписке можно только флагманы, а среднеценовые модели — нет. В re:Store программа действует на iPhone 11-й серии и прошлогодние iPhone XS и iPhone XS Max. Нет подписки на предыдущий бюджетный флагман — XR (модель с памятью 64 Гб стоит около 50 тыс. рублей). Где-то подписаться уже можно и на модели, которые стоят 20–30 тыс. рублей. Samsung предлагает по подписке не только Note и Galaxy S, но и Galaxy A50 и A51, Galaxy A80 и Galaxy A70 и А71. Можно походить со смартфоном подороже, а потом поменять на модель дешевле.

Альтернатива: Покупка в рассрочку или в кредит.

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Что выгоднее: Рассрочка в магазинах — это часто замаскированный кредит (смотрите главу ниже). А кредит — самый дорогой способ покупки чего-либо. Подписка выигрывает, но у нее есть нюансы. Бесплатно обменять старый гаджет на новый можно, если у него отличное состояние. Если есть неглубокие царапины — меняют за один ежемесячный платеж. Если есть сколы и глубокие царапины — за три платежа. Если захотите выкупить смартфон, с которым проходили год, — отдадите сразу 30–40% от его цены. Еще через подписку вы подсаживаетесь на бренд производителя (в чем и выгода для него), впрочем, это подходит тем, кто всегда пользуется только iPhone или только Sansung/Huawei и не хочет ничего менять.

Рассрочка

Это способ оплаты, при котором вы выплачиваете стоимость товара по частям. Классическая рассрочка — это когда магазин сам предоставляет ее покупателю. Вы вносите 20–30% стоимости товара, а оставшуюся сумму разбиваете на полгода или год-два. Товар в этом случае может стоить немного дороже, чем при единовременной покупке. Но сейчас такую рассрочку найти практически невозможно. Несколько лет назад в сетевых магазинах появилась рассрочка "с нулевым взносом и без переплат", которая выдается через банк, а с клиентом заключается кредитный договор, согласно которому на платежи начисляются проценты.

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Продавец называет эту программу рассрочкой, потому что делает скидку на сумму процентов. Учитывайте, что проценты — это не все, обычно вы платите больше. Банк захочет, чтобы вы оформили страховку. Кредитный менеджер в магазине, вероятно, будет убеждать вас, что без нее вашу заявку не одобрят. Или страховка автоматически может быть включена в договор. Ее стоимость может составлять треть от каждого платежа. Также банк может подписать вас на платное СМС-информирование — порядка 100 рублей в месяц.

Альтернатива: Потребительский кредит.

Что выгоднее: И настоящая рассрочка (когда ее дает не банк, а магазин), и ненастоящая рассрочка (как замаскированный кредит) выгоднее стандартного потребительского кредита, если продавец делает реальную скидку на товар. С первого взгляда кредит выигрывает в том, что его можно взять на долгий срок, а рассрочка предоставляется на год-два. Но чем длиннее срок платежей, тем больше вы переплачиваете.

Анастасия Степанова

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