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Ростовская компания "Дон-агро" планирует провести IPO на Сингапурской бирже

На фондовой бирже разместят 23 млн акций

ТАСС, 10 февраля. Ростовский агрохолдинг "Дон-агро" планирует первичное размещение акций (IPO) на Сингапурской фондовой бирже. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте биржи.

Дочерняя компания холдинга Don Agro International планирует разместить 23 млн акций по цене 0,22 сингапурского доллара за одну ценную бумагу. Дата закрытия книги заявок - 12 февраля.

В материалах также сообщается о том, что сейчас основному акционеру компании Евгению Туголукову принадлежит около 92,3% акционерного капитала компании. Планируется, что по итогам размещения он будет владеть приблизительно 78,2% от увеличенного акционерного капитала компании.

"Дон-агро" специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и производстве сырого молока. Земельный банк составляет примерно 53,2 тыс. га, из которых 41,1 тыс. га приходится на пахотные земли.

Теги
СингапурРоссияРостовская область
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