Единороссы считают нецелесообразным ограничивать срок эксплуатации шипованных шин

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что единороссы выступают против сокращения периода использования шипованных шин в России.

"В "Единой России" считают нецелесообразным ограничивать эксплуатацию шипованных шин из-за разных погодно-климатических условий в регионах России", - приводит слова Афонского в понедельник сайт единороссов.

По его словам, с декабря по февраль партпроект единороссов организовал в регионах обсуждения инициативы закрепления в федеральном законодательстве периода эксплуатации шипованных шин. "В них [обсуждениях] принимали участие водители, общественные организации и другие заинтересованные стороны. В мониторинге партпроекта приняли участие 44 региона России, 32 из которых определили разные сроки эксплуатации шипованных шин в период с сентября по май", - отметил депутат.

Он добавил, что водители и эксперты в большинстве регионов выступают за возможность использования шипованной резины "с ноября по апрель или с октября по апрель". "Как отметили региональные координаторы партпроекта, в Ставропольском крае этот период совсем небольшой - 90 дней (с декабря по февраль), а вот в некоторых районах Новгородской области и в Якутии предложили самый длинный период - с сентября по май (273 дня)", - отметил он.

По его словам, при принятии окончательного решения по использованию шипованной резины стоит учитывать перемещение автотранспорта между регионами. "Может оказаться, что при пересечении межрегиональной границы водителю придется нарушить норму эксплуатации зимних или летних шин", - заключил Афонский.

Ранее сотрудники госкомпании "Автодор" провели исследование по оценке влияния использования шипованной резины на российские автодороги и посчитали целесообразным сократить период ее использования в центральной России. Согласно требованиям техрегламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", сейчас в России запрещено использовать шипованную резину только в летний период (июнь, июль, август). При этом штрафы за нарушение правил использования шипованной резины не предусмотрены.