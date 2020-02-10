Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе вырос на 1,7%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе 2020 года увеличился на 1,7% по сравнению с декабрем 2019 года, говорится в материалах ЦБ РФ.

Так, реальный эффективный курс рубля к доллару за отчетный месяц вырос на 2,4%, к евро - на 2%.

Согласно данным ЦБ, по итогам 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 8,4%, в том числе к доллару - на 7,6%, к евро - на 11,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.