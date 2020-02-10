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РЖД в праздничные дни февраля увеличат число поездов из Москвы в Казань, Санкт-Петербург

Поезда совершат около 70 дополнительных рейсов в крупные города России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" на время праздничных дней в феврале увеличат количество поездов, которые курсируют из Москвы в Казань, Санкт-Петербург, Челябинск и другие крупные города РФ, говорится в сообщении холдинга.

Поезда "Федеральной пассажирской компании" ("дочка РЖД") совершат около 70 дополнительных рейсов в праздничные дни февраля. В РЖД пояснили, что "пиковой" датой выезда пассажиров станет пятница, 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы и в Чебоксары, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Оренбург. Дополнительные поезда отправятся из Санкт-Петербурга в Москву и по маршрутам Ростов - Кисловодск и Ростов - Роза Хутор.

"При сохранении повышенного спроса на билеты будут приниматься решения об увеличении количества дополнительных поездов, либо о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы", - добавили в компании.

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РоссияТатарстан
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