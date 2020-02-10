Число заявок на перенос номера мобильного телефона достигло 33 млн

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Общее количество заявок на услугу по смене оператора с сохранением номера мобильного телефона (Mobile Number Portability, MNP) в России с момента запуска этой услуги с 1 декабря 2013 года достигло 33 млн, говорится в сообщении Россвязи.

33-миллионная заявка на перенос номера была подана в Ульяновской области от физического лица.

Согласно статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных номеров), в 2019 году было подано 9,1 млн заявок, что почти на 2 млн больше, чем за 2018 год. В целом на конец 2019 года было подано 31,2 млн заявок, из них было одобрено чуть меньше половины - 14,9 млн.

Услуга MNP была запущена 1 декабря 2013 года. К базе данных перенесенных абонентских номеров подключены все действующие операторы сотовой связи, а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров, СМС-агрегаторов.

В мире услуга MNP начала предоставляться в конце 1990-х годов. Первыми странами, внедрившими ее, были Нидерланды и Великобритания.