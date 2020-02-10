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В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

Предложенные изменения обсудят 19 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева. В послании Федеральному собранию глава государства предлагал продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер этой выплаты для семей с двумя детьми.

"Поправки поступили, идет работа", - сказала Плетнева, отметив, что комитет обсудит их на заседании 19 февраля. "Вошли, в основном", - ответила глава комитета на вопрос о том, все ли озвученные президентом предложения содержатся в этих поправках. По ее словам, авторами поправки выступили депутаты, в том числе и сама Плетнева.

Поправка предложена к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Как пояснил ранее журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, договоренность о том, что для ускорения процесса поправку внесут к уже рассматриваемому законопроекту, была достигнута на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.

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Россия
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