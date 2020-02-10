Немецкая Innogy разместит 770 МВт мощностей возобновляемой энергии на цифровой платформе

ТАСС, 10 февраля. Немецкая энергетическая компания Innogy разместит более 700 МВт мощностей возобновляемой энергии на цифровой платформе Instatrust, принадлежащей DNV GL. Энергия будет доступна для приобретения корпоративным клиентам из разных стран, сообщило издание Power Engineering International.

"Сотрудничество DNV GL и Innogy позволяет обеспечить высокий уровень доверия и безопасности информации, соединяя покупателей и производителей электроэнергии на взаимовыгодных условиях. Данный шаг позволит всем участникам сделок снизить возможные торговые риски и повысить экономическую эффективность проектов", - отметила руководитель глобального подразделения Instatrust в DNV GL Каролина Брун Эльфсен.

В качестве первого шага Innogy приняла решение разместить 770 МВт солнечной и ветровой энергии в рамках Instatrust, причем источники энергии и соответствующие проекты уже находятся в стадии разработки или строительства и охватывают в общей сложности семь стран. Предполагается, что реализация энергии с помощью цифровой платформы ускорит процесс заключения договора купли-продажи и существенно упростит документооборот.

По данным Bloomberg NEF, в прошлом году корпорации более чем удвоили объем энергии из альтернативных источников, закупаемой аналогичным образом с помощью договоров PPA (power purchase agreements). Общий показатель достиг рекордной отметки в 19,5 ГВт, или около 10% мирового объема возобновляемой энергии.