МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести уголовную ответственность за подделку средств маркировки товаров, не связанную с лишением свободы. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге.

"Минпромторг России разработал законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" в целях разграничения ответственности за нарушение требований к маркировке товаров средствами идентификации и требований к иной маркировке.<...> В качестве наказания лишение свободы не предусмотрено", - сказал официальный представитель Минпромторга.

Он пояснил, что на сегодняшний день в Уголовном кодексе есть общая статья об ответственности, которая не учитывает особенностей нарушения требований к цифровой маркировке, поэтому предлагается внести изменения в эту статью, дополнив ее нормами об ответственности за производство, оборот и сбыт товаров без их маркировки средствами идентификации. Также предлагается установить уголовную ответственность за подделку средств идентификации в новой статье. Как отметили в Минпромторге, законопроект после обсуждений может быть внесен в Государственную думу в сентябре.

В свою очередь представитель оператора системы маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) считает, что предложенные Минпромторгом изменения в УК дополняют комплекс государственного регулирования в сфере маркировки товаров средствами идентификации. "Если есть обязанность по маркировке, то должна быть и ответственность за неисполнение обязательств. О важности этих поправок говорит поддержка инициативы в Думе и в общественных организациях", - считает он.

В ЦРПТ пояснили, что предложения не вводят чего-то принципиально нового, лишь расширяется применение существующих норм ответственности в соответствии с новыми формами регулирования оборота товаров. Так, уже существующая в Уголовном кодекс статья изначально устанавливала ответственность за нарушения в сфере маркировки продукции в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС.

"Ответственность за неисполнение требований по цифровой маркировке товаров средствами идентификации логично установить по такой же модели. С другой стороны, маркировка и прослеживание товаров является государственной инициативой, которая продолжает концепцию контроля с помощью специальных меток, аналогично акцизным маркам, но уже в цифровом поле, на новом уровне. Поэтому логично установить ответственность за подделку маркировки (средств идентификации) по аналогии с ответственностью за подделку акцизных марок и упаковок лекарств, которая уже предусмотрена в статье УК", - сказал он.

По данным опроса ВЦИОМ, 73% россиян положительно относятся к внедрению маркировки, а 92% опрошенных поддерживают административную и уголовную ответственность для производителей контрафакта. О том, что Минпромторг РФ разработал законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за подделку средств маркировки товаров, написала 10 февраля газета "Известия" со ссылкой на министерство. Данная инициатива направлена на защиту российских покупателей от подделок.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 г. предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 г. - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.