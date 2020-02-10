Мосгорсуд отменил арест акций банка "Восточный" по делу Майкла Калви

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил арест акций банка "Восточный" по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к участникам процесса.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Суд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" на сумму 2,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос о наложении ареста на акции возвращен в Басманный районный суд Москвы. "Предположительно, основание для решения Мосгорсуда - нарушение подсудности", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест Майклу Калви, партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Постановления суда пока не вступили в силу, они могут быть обжалованы в апелляционном суде.