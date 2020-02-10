{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Мосгорсуд отменил арест акций банка "Восточный" по делу Майкла Калви

Вопрос о наложении ареста на акции возвращен в Басманный районный суд Москвы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил арест акций банка "Восточный" по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к участникам процесса.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Суд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" на сумму 2,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос о наложении ареста на акции возвращен в Басманный районный суд Москвы. "Предположительно, основание для решения Мосгорсуда - нарушение подсудности", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест Майклу Калви, партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Постановления суда пока не вступили в силу, они могут быть обжалованы в апелляционном суде.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Реклама на ТАСС
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссия, несмотря на последние договоренности с Россией, продолжит поиск альтернативных поставщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС