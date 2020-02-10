В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", - отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Крутого, Белоруссия, несмотря на последние договоренности с РФ по поставкам нефти, продолжит активный поиск альтернативного сырья.

"Конечно, президент четко поставил задачу, чтобы правительство абсолютно все направления отрабатывало и не снижало градус этих консультаций, - сказал он. - Мы это все продолжаем, в том числе и с Казахстаном".

Крутой отметил, что с Казахстаном по транспорту "вроде уже вопрос решен". "У них были сверстаны все экспортные контракты - в конце декабря началась вся эта эпопея. То есть чтобы сейчас что-то выделять для нас, им надо пересматривать экспортный портфель. Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут", - сказал Крутой.

Первый вице-премьер сообщил, что в Белоруссии рассчитывают, что поставщики нефти из РФ с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит.