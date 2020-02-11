Роскачество объяснило, чем отличается покупка товаров на Amazon и AliExpress

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества разработали рекомендации для покупок на зарубежных интернет-сайтах, а также разъяснили разницу в шопинге на крупнейших маркетплейсах - Amazon и AliExpress.

"AliExpress, как и Amazon, является маркетплейсом, но есть принципиальная разница - отправка грузов у AliExpress происходит не с центрального склада компании - каждый продавец занимается этим самостоятельно. Оплата производится в рублях в момент совершения заказа. При этом продавец получает деньги за заказ только после подтверждения покупателем получения посылки (у каждого заказа имеется срок защиты). Доплачивать за срочность доставки на AliExpress, как правило, не имеет смысла, так как в этом случае на территории Китая посылки будут идти с пометкой "срочно", а по России - в общем потоке посылок", - сообщили в Роскачестве.

Amazon дожидается доставки всех посылок покупателя на свой склад, собирает их в одну общую посылку для отправки адресату. При этом за доставку покупатель платит только один раз, а списание средств (в долларах по курсу ЦБ) происходит не в момент оформления заказа, а только после того, как магазин подтвердит отправку заказа на центральный склад. "По прибытии товара на границу, покупателю приходит письмо с просьбой заполнить таможенную декларацию - необходимо перейти по ссылке и заполнить все поля. Иногда просят прислать скриншот ордера - это скриншот подтверждения заказа, который приходит на почту в момент списания денег со счета. После прохождения процесса таможенного оформления доставка осуществляется местными службами", - рассказали эксперты.

Однако известное имя площадки - совсем не гарантия безопасности, а лишний повод перепроверить ресурс перед покупкой, считают специалисты Group-IB Brand Protection. Эксперты ежедневно фиксируют мошеннические ресурсы, нацеленных на площадки с мировой известностью, такие как Amazon, eBay, AliExpress и другие. "Так, в 2018 году перед "черной пятницей" было обнаружено более 400 ресурсов, выдающих себя за AliExpress, и более 200 ресурсов, нацеленных на другие бренды и интернет-площадки, а появление новых регулярно фиксируется и на сегодняшний день", - отмечают аналитики.

Но и покупая на малоизвестных "онлайн-площадках" надо помнить правила: внимательно проверять адрес сайта в строке браузера перед оплатой, а также доменное имя сайта на специальных сервисах (чем сайт моложе, тем выше риск его использования в мошеннических схемах), обращать внимание на использование протокола HTTPS, наличие действующего сертификата безопасности и контактных данных. "Не совершайте покупки будучи подключенными к публичной wi-fi сети (например, в метро или кафе). В противном случае злоумышленник сможет подключиться к ней и осуществить перехват данных посредством атаки Man-in-the-Middle", - отмечают эксперты.

Общие правила шопинга

Эксперты Роскачества выделили также несколько важных базовых правил шопинга в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах. Так, они рекомендуют изучить отзывы и рейтинг товаров и магазинов, узнать стоимость доставки именно в свой город, а также ее номер отслеживания, учесть возможную таможенную пошлину (с 2020 года беспошлинный лимит составляет €200 и 31 кг на одну посылку), ознакомиться с информацией о гарантии и возврате товара и не использовать для покупок зарплатную или основную банковскую карту.

"Если вы хотите приобрести электронику - обязательно стоит учесть, что не все производители поддерживают международную гарантию. Это означает, что при покупке техники в зарубежном интернет-магазине и наступлении гарантийного случая, есть вероятность того, что устройство придется отправлять в страну, в которой оно было произведено. Рекомендация Роскачества: приобретайте сложную технику на локальном рынке", - заключили в Роскачестве.