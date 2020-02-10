Банк Nordea сокращает объем услуг для скандинавских клиентов в России

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Скандинавский банк Nordea в этом году уменьшит количество услуг, предлагаемых клиентам из Северной Европы в России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям концерна Афродити Келльберг.

"В последние годы мы прилагали много сил для того, чтобы создать в России сильное и устойчивое скандинавское предложение [услуг]. Однако после тщательного анализа тех услуг, которые мы предлагаем, принято решение изменить стратегическое направление и начать сворачивать те, что предлагаются скандинавским клиентам, работающим в России. Мы находимся в диалоге с теми, кого это затрагивает, и работаем над поиском новых решений", - отметила она.

"Важно подчеркнуть, что мы будем продолжать работать в России. Решение касается только начатого сворачивания услуг, предлагаемых скандинавским клиентам, присутствующим в России", - продолжила Келльберг.

Доходы отделения банка Banking Russia в прошлом году составили €63 млн, что является незначительной величиной по сравнению с общими показателями банка, равными €8,635 млрд.

Nordea - коммерческий банк, один из крупнейших в Северной Европе со штаб-квартирой в Хельсинки с октября 2018 года. Образован в результате слияния и покупок в 1997 - 2000 годы банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. В середине 2000-х годов были открыты дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.