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ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка

Ранее клиенты банка столкнулись с проблемами при входе в "ВТБ-онлайн"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Работа мобильного банка ВТБ восстановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Действительно, сегодня наблюдались некоторые ограничения в работе мобильного банка. В настоящее время функциональность системы восстановлена, "ВТБ-Онлайн" работает в штатном режиме. Приносим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.

В понедельник днем банк сообщил на своей официальной странице в Twitter о возможных проблемах со входом в "ВТБ-Онлайн".

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