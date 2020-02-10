ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Работа мобильного банка ВТБ восстановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Действительно, сегодня наблюдались некоторые ограничения в работе мобильного банка. В настоящее время функциональность системы восстановлена, "ВТБ-Онлайн" работает в штатном режиме. Приносим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.

В понедельник днем банк сообщил на своей официальной странице в Twitter о возможных проблемах со входом в "ВТБ-Онлайн".