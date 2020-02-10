Трамп подтвердил намерение заключить торговое соглашение с Европой

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил свое намерение заключить торговое соглашение с Европой.

"Следующей будет Европа", - заявил глава Белого дома, говоря о заключении торговой сделки. Трамп выступал на встрече с губернаторами американских штатов, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп заявил 30 января в штате Айова, что Соединенные Штаты начнут активнее вести торговые переговоры с Европой после того, как заключат полноценное торговое соглашение с Китаем.

Ранее глава администрации США объявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон.