Более 200 млн рублей потратят на адресную поддержку экспортеров Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 200 млн рублей планируется направить на поддержку экспортеров из регионального бюджета Московской области, в прошлом году на это направление выделили 147 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на выставке "Продэкспо-2020" министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Более 200 млн рублей из регионального бюджета предусмотрено на адресную поддержку экспортеров. В первую очередь речь идет о продвижении их продуктов на внешних рынках. Если говорить об экспорте, то в прошлом году мы сработали неплохо, - перешагнули планку в $900 млн", - сказал Разин.

По словам министра, правительство Московской области активно поддерживает предприятия, чья продукция идет на экспорт. Регион остается одним из лидеров в России по объемам пищевой переработки. Сейчас экспорт подмосковных товаров в основном направлен в страны СНГ, примерно 75%.

"На этот год перед нами стоит не менее амбициозная задача. Коснуться, может быть, цифры в миллиард долларов в год. В основном это готовые пищевые продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, каши, сухие смеси и много того, что покупатели покупают в магазинах каждый день", - сказал Разин.

Международная выставка "Продэкспо-2020" стартовала в понедельник на территории центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" в Москве. Свою продукцию здесь представляют порядка 50 компаний из Московской области. Выставка продлится до14 февраля.