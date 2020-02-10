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Глава Кемеровской области назвал причину снижения добычи угля в регионе

По его словам, предприятия в области не успели подстроиться под изменение курса угольного рынка с европейского на азиатское направление

ТАСС, 10 февраля. /ТАСС/. Предприятия Кузбасса не успели подстроиться под изменение курса угольного рынка с европейского на азиатское направление, вследствие чего в регионе прогнозируется снижение добычи угля в этом году. Об этом заявил в понедельник глава Кемеровской области Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас будут снижения по добыче в этом году, - сказал он. - Несмотря на то, что мы понимали, что это происходит - тенденция на изменение рынка - мы на нее вовремя не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию, и стал там премиальный, а мы не успели под него подстроиться".

Ранее в пресс-службе администрации Кузбасса сообщили, что объемы добычи угля в регионе, на предприятия которого приходится около 60% всей российской угледобычи, по итогам 2019 года снизились на 1,7%.

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РоссияКемеровская область
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