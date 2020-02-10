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Дюмин предложил стимулировать ГЧП в интересах диверсификации оборонных предприятий

Кроме того, он заявил о необходимости увеличения финансирования Фонда развития промышленности и введения прочих мер поддержки оборонных заводов, переходящих на производство гражданской продукции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие государственно-частного партнерства нуждается в стимулировании в интересах диверсификации предприятий ОПК. Об этом в понедельник в ходе расширенного заседания Союза машиностроителей России заявил руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Стимулировать создание государственно-частного партнерства в интересах развития гражданского направления ОПК. Речь идет и о внесении изменений в закон о ГЧП, и о конкретных проектах", - сказал Дюмин.

Он также заявил о необходимости увеличения финансирования Фонда развития промышленности как одного из самых эффективных и ключевых институтов развития и поддержки институтов реального сектора экономики, а также о необходимости введения прочих мер поддержки оборонных заводов, переходящих на производство гражданской продукции.

"Если говорить о диверсификации в целом, то практика уже показала, что есть целый кластер предприятий, которые выполняют только в основном работы в ОПК, и цикл работы по новым идеям достигают 10-20 лет. Предприятия ОПК в более, чем половине случаев так и не научились работать в открытом свободном рынке. Если перед ними стоят задачи по гражданской продукции, их надо сопровождать дополнительной поддержкой - в виде, может быть, государственного заказа на новую продукцию", - предложил глава региона.

По мнению членов профильной рабочей группы Госсовета, для развития промышленности в целом, необходимо уделить серьезное внимание работе по декриминализации экономической деятельности. В частности, Дюмин озвучил предложение о замене наказания в виде лишения свободы на штрафы, кратные размеру нанесенного ущерба.

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%.

Теги
РоссияТульская область
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