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Владелец "Комуса" вошел в рейтинг Forbes

По оценке журнала, состояние Сергея Бобрикова составляет $800 млн

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Создатель и основной владелец группы "Комус" Сергей Бобриков вошел в рейтинг "200 самых богатых бизнесменов России". Об этом сообщает журнал Forbes.

По его оценке, состояние Бобрикова составляет $800 млн. Forbes отмечает, что последний раз бизнесмен делился финансовыми показателями "Комуса" в 2006 году, на тот момент годовой оборот группы составлял около $460 млн. Также указывается, что сегодня структура "Комуса" не отличается прозрачностью, а группа не раскрывает финансовую информацию.

По оценке опрошенных журналом экспертов, реальная выручка группы составляет не менее 60 млрд рублей, а доля Бобрикова в группе стоит около $800 млн.

"Комус" специализируется на поставке канцелярских и офисных товаров, компьютерной техники, мебели, продуктов питания. Группа активно развивает розничную сеть, которая включает более 110 магазинов, а также производит упаковочные материалы для пищевых предприятий.

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