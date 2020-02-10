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Минэкономразвития планирует запустить маркетплейс с имуществом банкротов

Замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что это будет специальная электронная площадка, на которой будет заранее размещаться вся информация о задолженности по процедуре банкротства
Здание Министерства экономического развития РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства экономического развития РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве, в который может войти инициатива о создании специального маркетплейса с информацией о задолженности по процедуре банкротства и распродаваемых активах. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе заседания круглого стола на тему "Универсальные реабилитационные процедуры банкротства юридических лиц и повышение доступности института банкротства граждан".

"Это будет специальная электронная площадка, на которой будет вывешиваться заранее, до торгов, вся информация о задолженности по процедуре банкротства в специальном виде, где можно ее отфильтровать, понять, какие объекты и заранее подготовиться к старту торгов. Этот законопроект подготовлен, он сейчас на согласовании в ФОИВ [федеральных органах исполнительной власти]. Мы сейчас готовим комплексный законопроект по банкротству, возможно, мы эту часть туда погрузим и выйдем с общим законопроектом, который учтет все инициативы", - сказал он.

С помощью законопроекта Минэкономразвития в том числе планирует решить проблему независимости арбитражных управляющих по процедуре банкротства, а также проблему затягивания процедуры банкротства, отметил замминистра.

В ходе круглого стола Торосов подчеркнул, что законотворческие инициативы Минэкономразвития по вопросам банкротства направлены на повышение процента возвратности долгов, а также на реабилитационную процедуру.

Планируется, что повысить процент возвратности долгов получится с помощью голландской системы аукциона.

Процедура реабилитации

Торосов пояснил, что в случае поддержки инициативы Госдумой и других ФОИВ, у должника будет два инструмента банкротства: реализация имущества или реабилитация. Таким образом, планируется отказаться от процедуры наблюдения в банкротстве.

"Основной момент в рамках законопроекта [о реабилитационной процедуре] - возможность на площадке суда договариваться о дисконте в ходе торгов, то есть кредиторы могут объединиться и договориться о дисконте, чтобы дать возможность предприятию выжить", - отметил он.

Торосов добавил, что на площадке Госдумы Минэкономразвития также разрабатывает механизм упрощенного банкротства для физических лиц, что удешевит для них эту процедуру.

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Россия
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