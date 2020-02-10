Nissan в марте может приостановить производство в Петербурге из-за простоя заводов в КНР

МОСКВА, 10 февраля./ТАСС/. Nissan может приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте 2020 года, если выпуск автокомпонентов на предприятиях компании в Китае не будет возобновлен. Об этом сообщил ТАСС представитель автоконцерна.

"Ситуация следующая: мы оцениваем риски в данный момент. Речь идет о возможной приостановке производства в марте в том случае, если китайские заводы не выйдут 17 февраля, как было обещано. Но только о возможной приостановке производства. Если они выйдут по графику, то все будет хорошо", - сказал представитель Nissan.

При этом он отметил, что сейчас автозавод в Санкт-Петербурге работает в плановом режиме. "Все пока есть в достатке, все автокомпоненты", - уточнил представитель.

Что касается других автопроизводителей, то "КамАЗ" с марта 2020 года также может скорректировать свой план производства, если в Китае и других странах - производителях автокомпонентов продолжится распространение коронавируса. При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что имеют достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в Китае, однако компания оценивает риски из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.