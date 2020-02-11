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Счетная палата проверит "Роснефтегаз", "Газпром", Ростех и "Россети"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.

В перечне отмечается, что проверка финансово-хозяйственной деятельности "Роснефтегаза" затронет период 2017-2019 годов и истекший период 2020 года.

Анализ деятельности Ростеха затронет реализацию функций и полномочий госкорпорации, в том числе по решению задач и достижению показателей, установленных документами стратегического планирования РФ. Также Счетная палата проанализирует формирование и выполнение долгосрочной программы развития "Газпрома" и управление имущественным комплексом компании "Россети" и ее "дочек" в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

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