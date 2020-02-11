{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит меры по сокращению дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета, предоставленным Роскосмосу и ряду предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий ведомства на 2020 год.

На эту тему
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"

Проверка затронет в частности Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева, Ракетно-космический центр "Прогресс", НПО им. С. А. Лавочкина, Центр им. М. В. Хруничева, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ЦНИИмаш и другие.

Согласно перечню, Счетная палата также проведет проверку деятельности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Российской академии наук (РАН) в области научных фундаментальных космических исследований.

Ранее в ведомстве сообщали о выявлении за 2018 год нарушений в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей. За 2017 год Счетная палата выявила 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.

Центр Хруничева

Счетная палата планирует в 2020 году провести проверку эффективности использования субсидий, выделенных из федерального бюджета Центру им. М. В. Хруничева (производитель ракет-носителей "Протон" и "Ангара").

Мероприятия, указанные в документе, затронут само предприятие и госкорпорацию "Роскосмос".

В 2019 году в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева на его поддержку планировалось выделить из федерального бюджета 44,348 млрд рублей.

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

Выполнение нацпроекта "Наука"

Счетная палата также проверит выполнение нацпроекта "Наука" и эффективность использования инструментов по определению приоритетных направлений поисковых исследований.

На эту тему
Привлечение ведущих ученых и создание центров. Какие цели обозначены в нацпроекте "Наука"

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка эффективности использования инструментов по определению приоритетных направлений поисковых исследований" в: Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва); федеральном государственном бюджетном учреждении "Российская академия наук" (г. Москва)", - говорится в документе.

Ведомство в рамках мониторинга и контроля разработки и реализации национальных проектов проверит выполнение нацпроекта "Наука". В перечне указано "экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Наука" <...> в Министерстве науки и высшего образования".

Кроме того, запланировано контрольное мероприятие "Проверка деятельности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Российской академии наук в области научных фундаментальных космических исследований", а также проверка состоявшегося в 2018 году преобразования Министерства образования и науки в Министерство науки и образования и Министерство просвещения.

Развитие ГЛОНАСС

Счетная палата проведет проверку эффективного и целевого использования средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках государственной программы "Космическая деятельность России".

Мероприятия, указанные в документе, затронут Роскосмос, "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева, научно-производственную корпорацию "Системы прецизионного приборостроения", Научно-исследовательский институт микроприборов-К, Ракетно-космический центр "Прогресс" и НПО им. С. А. Лавочкина.

Бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2020 году должны составить 28,847 млрд рублей.

Согласно перечню, Счетная палата в 2020 году также проведет проверку использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического развития РФ на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2019 годах в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России". В рамках этого мероприятия будет изучена деятельность Роскосмоса, Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем, ЦНИИмаш, Научно-исследовательского института точных приборов.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
Реклама на ТАСС
Счетная палата проверит использование наследия ЧМ-2018 и подготовку к Универсиаде
Проверка коснется, в частности, Минспорта, правительства Красноярского края, АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС