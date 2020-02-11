Эксперты прогнозируют снижение объема премий ОСАГО на 5%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем премий по ОСАГО уменьшится на 5% в 2020 году на фоне нового регулирования и стагнации авторынка, говорится в материале консалтинговой компании Deloitte.

"С новым механизмом регулирования сократился средний размер премии в сегменте, что сделало его более конкурентным. Мы ожидаем, что эффект от нового механизма регулирования и стагнации на автомобильном рынке будет ощутим и в 2020 году, за счет чего сократятся совокупные страховые взносы в сегменте", - отмечается в исследовании.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс сообщал, что на рынке ОСАГО финансовая ситуация становится все более напряженной. По его словам, страховщики будут вынуждены вернуться к "уравниловке", если им не разрешить устанавливать тариф более индивидуально. Реформу по индивидуализации тарифов нужно как можно быстрее продолжить, чтобы тенденция на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев сохранилась, сказал Юргенс.

Общая оценка страхового рынка

Объем премий в общем по всему российскому страховому рынку, по мнению аналитиков, возрастет на 13% в 2020 году, что медленнее, чем рост в предыдущем и 2018 годах (15% и 16% соответственно). "Это обусловлено сдержанным экономическим ростом и стагнацией располагаемых доходов населения, а также сокращением средних премий в сегментах страхования жизни, ДМС, ОСАГО и автокаско, которые занимают значительную долю рынка", - отмечают эксперты.

Сегменты добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхование от несчастных случаев могут незначительно компенсировать замедление роста. На динамике роста отрасли в ближайший год также скажется сдерживающая политика ЦБ РФ в отношении рынка ипотеки, считают в компании.

Более 64% от объема страховых премий на рынке по состоянию на III квартал 2019 года сконцентрированы у топ-10 компаний. Доля пяти крупнейших компаний увеличилась на 7,8% за три квартала 2019 года. Так, 159 млрд рублей в отчетном периоде приходилось на "Согаз", 119 млрд рублей - на "Сбербанк страхование жизни", по 78 млрд рублей - на "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", 76 млрд рублей - на "ВТБ Страхование". На остальных участников рынка приходится 591 млрд рублей страховых премий.

Темп прироста активов страховой отрасли также замедлится до 10% в 2020 году, прогнозируют эксперты. В 2019 году темп прироста, по оценкам компании, составлял 13,5% против 20% в 2018 году.