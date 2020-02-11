{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет "Байкал" будет полностью собран из российских комплектующих

Как сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха, если российские комплектующие будут запаздывать, то временным решением может стать использованию импортных комплектующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет производиться из российских комплектующих, включая авионику. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сообщал, что есть два проекта: самолет ТВС-2-ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет УЗГА. Он подтвердил, что вопрос с местом производства - Улан-Удэнским авиазаводом - решен окончательно, что было озвучено Минпромторгом России на совещании у президента РФ.

"В самолете все будет наше. В случае если наше будет запаздывать, мы можем пойти на временное решение [по использованию импортных комплектующих], но только как на временное. Основная идея - чтобы там была наша техника. Нашу авионику мы ставим на свои самолеты, она выигрывает по сравнению с иностранными аналогами. В Ростехе есть концернм РЭК [Радиоэлектронный комплекс] - у них хорошие системы", - сообщил Бадеха.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкомоторный самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В МИД России сообщили, что вопрос о предоставлении Москвой кредита Кишиневу решается
Замглавы МИД Андрей Руденко также выразил надежду, что потенциал российско-молдавских отношений будет раскрыт в полной мере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС