Самолет "Байкал" будет полностью собран из российских комплектующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет производиться из российских комплектующих, включая авионику. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сообщал, что есть два проекта: самолет ТВС-2-ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет УЗГА. Он подтвердил, что вопрос с местом производства - Улан-Удэнским авиазаводом - решен окончательно, что было озвучено Минпромторгом России на совещании у президента РФ.

"В самолете все будет наше. В случае если наше будет запаздывать, мы можем пойти на временное решение [по использованию импортных комплектующих], но только как на временное. Основная идея - чтобы там была наша техника. Нашу авионику мы ставим на свои самолеты, она выигрывает по сравнению с иностранными аналогами. В Ростехе есть концернм РЭК [Радиоэлектронный комплекс] - у них хорошие системы", - сообщил Бадеха.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкомоторный самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Воздушное судно создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок. В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна "Байкал" запланирован на 2022 год, позже стало известно, что начало серийного производства самолета отложено на год.