Венесуэла обратится в международный суд из-за санкций США против авиакомпании Conviasa

ТАСС, 11 февраля. Правительство Венесуэлы обратится в международные судебные инстанции из-за санкций, которые ввели США против авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента южноамериканской республики Николаса Мадуро в Twitter.

"Николас Мадуро попросил исполнительного вице-президента, генерального прокурора и главу МИД немедленно подготовить жалобу на правительство США для подачи в Международный суд ООН в связи с ущербом, который США пытаются нанести венесуэльским компаниям", - говорится в сообщении.

Мадуро также заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо "несет прямую ответственность" за санкции.

7 февраля США ввели санкции в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент подчеркнул, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с авиакомпанией каких-либо контрактов. По утверждению Минфина США, целью мер является "ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.