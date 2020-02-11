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"Ъ": Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

Как сообщает издание, ведомство планирует установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разработало предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в периоды высоких экспортных цен для компаний, добывающих полезные ископаемые, помимо нефти и газа. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве.

Как сообщает издание, ведомство планирует установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей. Однако это слагаемое не будет использоваться при снижении экспортных цен ниже определенного уровня.

Такая мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 млрд рублей в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года.

Кроме того, Минфин предлагает также увеличить НДПИ при производстве минеральных удобрений, применяя схожий с налогом на дополнительный доход для нефти и газа подход.

По данным "Коммерсанта", предложения о повышении НДПИ обсуждаются в рамках поручений президента Владимира Путина.

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Россия
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