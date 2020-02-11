WSJ: Xerox увеличила до $34,88 млрд предложение по слиянию с HP

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Руководство американской корпорации Xerox почти на $2 млрд увеличило сумму выплат в рамках предлагаемой компании HP сделки по слиянию. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Xerox готова выплатить $24 за акцию HP вместо предложенных ранее $22. Таким образом общая сумма выплат вырастет с $33 млрд до $34,88 млрд. В случае если руководство HP вновь откажет ей в слиянии, компания готова будет в начале марта текущего года инициировать покупку ее акций напрямую у частных инвесторов, пишет издание.

Ранее руководство HP дважды отказывало Xerox в слиянии, объясняя это тем, что предполагаемая сделка "значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению". Как сообщало агентство Reuters, у руководства компании вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом сказался бы на стоимости акций объединенной компании. Помимо этого, члены совета директоров HP высказали настороженность по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.

В ноябре прошлого года стало известно, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет около $32 млрд, а Xerox - примерно $8,1 млрд.