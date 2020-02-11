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Белоруссия провела переговоры с потенциальными поставщиками нефти в Казахстане

В них приняли участие KPO, NCOC, TOTAL и "Тенгизшевройл". Подписание соглашения о поставках нефти сейчас находится на согласовании в госорганах, отметил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев
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© Наталия Федосенко/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Белорусский концерн "Белнефтехим" провел в Казахстане переговоры о поставках нефти с компаниями KPO, NCOC, TOTAL, "Тенгизшевройл". Об этом сообщил во вторник журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

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"Делегация "Белнефтехима" была. Мы помогли провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Белоруссию. Мы организовывали встречу с компаниями KPO, "Кашаган" (NCOC - прим. ТАСС), "Тенгизшевройл", "Дунга" (TOTAL - прим. ТАСС) и другими", - сказал Ногаев.

По его словам, в сферу ответственности министерства входит подписание соглашения о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию, которое сейчас находится на согласовании в госорганах. "Основное условие - это подписание соглашение, а поставки нефти, цена - это будет на коммерческих условиях, как они (белорусская сторона - прим. ТАСС) договорятся с компаниями", - пояснил министр. Как уточнил Ногаев, дата следующей такой встречи ресурсодержателей с "Белнефтехимом" пока не определена.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне разногласий с Россией по условиям поставок нефти в республику поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. В частности, ранее президент своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения по поставкам нефти. 5 февраля вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил, что соглашение по поставкам казахстанской нефти находится в высокой степени готовности, осталось решить административные вопросы. По его словам, Белоруссия решает с Казахстаном вопрос о беспошлинной поставке нефти, это приблизит ее цену к стоимости российского сырья.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых стороны сообщили, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях.

Теги
БелоруссияКазахстан
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