"Ведомости": средства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" могут закончиться к концу марта текущего года. Об этом своим дилерам сообщил крупнейший в России автопроизводитель - "АвтоВАЗ", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada.

Представитель "АвтоВАЗа" не стал комментировать информацию.

По данным издания, совокупный бюджет льготного автокредитования на текущий год составил 5 млрд рублей. Такая сумма простимулирует продажу порядка 50 тыс. машин.

С 1 января 2020 года Минпромторг возобновило программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". В министерстве уточнили, что в 2019 году в рамках этих программ реализовано около 113,3 тыс. автомобилей - 61,3 тыс. машин по программе "Семейный автомобиль" и 52 тыс. машин по программе "Первый автомобиль". В 2019 году на программы льготного автокредитования в общей сложности было выделено 9,4 млрд рублей (в июле министерство выделило дополнительные 6 млрд рублей).

По программам "Первый автомобиль" (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и "Семейный автомобиль" (для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми) государство компенсирует 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В обеих программах участвуют только собранные в России машины стоимостью до 1 млн рублей.