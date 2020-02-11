"Ъ": интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет". Об этом во вторник сообщает издание "Коммерсантъ" , которое ознакомилось с предложениями компаний по итогам заседания в РСПП.

По информации газеты, затраты IТ-компаний и операторов на обеспечение бесплатного доступа в значимым интернет-ресурсам оцениваются в 150 млрд рулей в год. При этом из-за роста трафика такие издержки будут только расти. В то же время в РСПП считают недопустимым дополнительное обременение интернет-компаний и операторов при необходимости выполнения "закона Яровой" и закона "О суверенном интернете".

Отмечается, что РСПП предлагает создать единый реестр социально значимых ресурсов, который будет вестись Роскомнадзором. Также необходимо сохранить уровень платы компаний за доступ к сети и закрепить механизм прекращения предоставления услуг в случае возникновения у абонента задолженности. Представитель РСПП пояснил "Коммерсанту", что предложения будут направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не ответили на запрос издания. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство готово присоединиться к разработке нормативного регулирования для проекта "Доступного интернета".

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что список социально значимых сайтов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, может быть составлен к концу февраля.

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин. По итогам совещания экс-главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Тогда в пресс-службе министерства сообщали, что в рамках реализации проекта "Доступный интернет" министерство не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом Минкомсвязь готова обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.