ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п. п. по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%", - отмечается в сообщении.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%, уточнили в банке.

По итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20%, до 1,69 трлн рублей, а объем выдачи ипотеки достиг 675 млрд рублей. В январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее ВТБ нарастил объем выдачи ипотеки на 20%, до 48,8 млрд рублей.

На прошлой неделе совет директоров Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25% пункта, до 6% годовых и допустил возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях совета.